Estos son los amuletos de la suerte de cada signo del zodiaco

Según la Astrología, cada signo del zodiaco tiene un amuleto de la suerte específico que puede usar para atraer energías positivas, atraer la abundancia y también lograr protección. Sólo es necesario conocer cuál es a través de su carta astral.

Por lo general, los amuletos son piedras que tienen cierto significado y poseen una carga energética que se alinea con cada signo del zodiaco. Ante esto, la Astrología se encarga de precisar cuáles son los mejores amuletos para cada persona, según su fecha de nacimiento.

¿Cuáles son los amuletos de cada signo?

Quienes están necesitando un golpe de suerte, hoy podrán aprender cuál es el amuleto que deben utilizar para tal fin. La Astrología afirma que se trata de objetos que ayudan a potenciar la buena fortuna y a tener buena suerte en todo lo que se emprenda.

Para Aries, el amuleto recomendado es la llave ya que sirve para abrir puertas a nuevos proyectos y atraer abundancia. Para Tauro, el amuleto puede ser un colgante de media luna, que protege las emociones y atrae fertilidad y abundancia.

El amuleto de Géminis es el búho, ayuda a fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu. Además de atraer las energías positivas. Cáncer debe usar como amuleto el ojo azul, ya que aporta paz y protege del mal de ojo. La piedra de la suerte para este signo del zodíaco es la perla o la piedra lunar. Por otra parte, para Leo el amuleto ideal es la serpiente china del Feng Shui que brinda fortuna, paciencia y también protección.

Amuletos con energías positivas

La Astrología señala que el amuleto ideal para Virgo es el ojo turco que ayuda a cumplir objetivos y a alejar las malas energías. Para Libra, es la imagen del Sol ya que potencia la creatividad y contribuye a tomar decisiones acertadas, además brindará suerte en el amor.

El amuleto de Escorpio sería cualquier joyería de oro, porque favorece la concentración y la buena suerte en las decisiones importantes. Para Sagitario, el amuleto ideal es la hoja de laurel, ya que aporta equilibrio, tranquilidad y atrae la suerte.

La Astrología indica que el signo Capricornio tiene como amuleto a la hoja de abedul que ayuda a limpiar energías y proteger de la negatividad. Para Acuario, el amuleto sería cualquier objeto con forma de pirámide ya que ayudará a mantener el entusiasmo y la conexión con las energías elevadas. Por último, el amuleto de Piscis puede ser una imagen de un pez que atraerá felicidad, prosperidad y abundancia en el amor. Su piedra es la amatista o el aguamarina.