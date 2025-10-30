Atrae el dinero y el amor en noviembre con este ritual poderoso de Mhoni Vidente: son solo 10 pasos

¿Quieres atraer el dinero y el amor para el mes de noviembre y cerrar el año con una nueva pareja y buena suerte? Entonces, quizás este poderoso ritual de Mhoni Vidente te funcione , pues la astróloga afirma que con solo 10 pasos puedes realizarlo desde la comodidad de tu casa.

A través de su canal de YouTube, la pitonisa cubana reveló cómo hacer esta ceremonia sin fallas y con pocos objetos. “Te va a ayudar en los 30 días del mes de noviembre”, afirmó.

¿Qué necesitas para el ritual de noviembre de Mhoni Vidente?

Para hacer este poderoso ritual, es necesario tener todos los objetos sobre la mesa y a la mano para realizar el proceso correctamente. Necesitas:

Una copa transparente de cristal llena de agua de la llave

Incienso de sándalo, mirra o copal

Cerillos de madera

3 monedas de la misma denominación

Un billete de $500 pesos

3 limones verdes

Una veladora azul o morada (porque es el mes de Dios)

Un plato forrado con papel aluminio

Una copa de vino

Tequila, ron o mezcal

Perfume del pájaro macuá

Perfume “Ven dinero”

Perfume personal

¿Cómo hacer el ritual de Mhoni Vidente para atraer el amor y el dinero en noviembre?

Para realizar correctamente este poderoso ritual, es importante hacerlo el 1 de noviembre y después de bañarte. Luego, sigue los siguientes pasos:

(YOUTUBE) Mhoni Vidente recomienda hacer este ritual el 1 de noviembre.

Mantén una mente positiva y con mucha fe. Rocía tu perfume personal sobre los limones verdes y luego el perfume de la abundancia. Pasa los limones por todo tu cuerpo mientras rezas el Padre Nuestro y el Ave María. Piensa en todo lo que te está haciendo daño para alejar esas energías negativas. (Hazlo tres veces seguidas). Sumerge los limones dentro del recipiente con agua. Coloca las monedas en forma de triángulo sobre el plato con papel aluminio, junto a la veladora. Luego rocía los perfumes uno a uno. Rocía tu perfume personal sobre el billete y frótalo con las manos mientras pides abundancia y riqueza. Después, coloca el billete debajo de la copa de vidrio. Sirve el tequila, ron o mezcal en la copa. Enciende el incienso (de preferencia uno cada día) mientras rezas un Padre Nuestro o un Ave María. Prende la veladora y di la oración: “Jesús, enemigos veo. Sangre de mis venas quieren. Yo no se las voy a dar. Alabado sea el sacramento del altar. Víboras envenenadoras, recojan su veneno que han preparado para mí.” Ahora sí, pide todo aquello que deseas para el mes de noviembre.

Una vez que termines el ritual, guarda las monedas y el billete en tu cartera (el billete debe permanecer escondido y no debes gastarlo durante el mes). Además, cambia el agua todos los días, usando los mismos limones hasta que se pongan amarillos.