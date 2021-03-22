Horóscopo de hoy Aries lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en la vida:

Que los ángeles del cielo bajen y guíen tu camino. Venus ha ingresado a tu casa, ¡oh la la!, muchas bendiciones para hoy y la semana entera.

Aries en el amor:

Habías pasado una mala racha, hoy es el principio de una conquista de alguien que te gusta, quizá esa persona no te estaba viendo, así que sonreír es importante.

Tu mantra de la semana: “Yo puedo lograr todo lo que deseo en esta vida, sé que viene en camino”.

Tu color de la semana: Plata.

Si cumples años hoy ¡Felicidades! Tendrás un año para vivir el amor en locura en todo su esplendor.