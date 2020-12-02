Horóscopo de hoy Aries miércoles 2 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor:

Te gusta hacer las cosas a tu manera, eres un ser muy independiente, pero cuando pasa una temporada y sigues sin pareja, te sientes vacío, algo te hace falta en tu interior, la fuerza de tu vida, unir dos almas paralelas.

La pareja te da vida, te reactiva, siempre tienes a alguien a tu lado para comentar la jugada, te complementa.

No tengas miedo, ni tampoco te dejes llevar por influencias externas, recuerda, somos seres individuales pero también sociales y por supuesto espirituales, así que manos al Cosmos, pide con fuerza esa pareja que necesitas.

Tu número de la suerte: 45.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!