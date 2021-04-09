Horóscopo de hoy Aries viernes 9 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Aries en el amor

Será un viernes para amar, para dejar atrás los mitos del amor.

Aries en el trabajo

Las ideas más vanguardistas para tu trabajo no serán muy bien aceptadas, el ambiente no es propicio para los cambios, aunque algunas de ellas quedarán en el recuerdo para cuando llegue el momento oportuno.

Aries en la vida

Te vendría bien trazar un plan de acción para el nuevo curso, no dar nada por sentado y prever pequeñas acciones que, en ocasiones, son las que te pueden entorpecer los grandes objetivos.

Si hoy cumples años ¡felicidades! Tendrás un año para amar y ser correspondido, así que abre tu chakra y brazos al amor.