Aries - Horóscopo de hoy 6 de octubre
¿Qué te depara tu horóscopo este día?
La Luna está aún en Tauro, esto hace frenar tus impulsos, así que deberás invertir en lo que deseas para poder dar respuesta a todo lo que anhelas. Una oportunidad de oro tocará tu puerta en las próximas horas. Ponte muy atento para lograr concretar tus anhelos. Aleja de tu vida las ambiciones, estas no te contribuirán nada positivo. Es momento de un gran cambio, comienza desde ya.
Para este día coloca una vela violeta para sacudirte esos pensamientos de egoísmo.
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Aries - Horóscopo octubre