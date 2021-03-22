Horóscopo de hoy Tauro lunes 22 de marzo de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor:

Tienes ganas de una noche de relaciones con tu pareja y los astros te dicen que tienes el camino abierto, porque tu pareja parece estar dispuesta.

Pequeñas desavenencias, pero no son malas, parece ser que tu pareja está de arrumacos, solo quiere sentir ese amor y cariño que tú siempre sabes dar. Hazme caso y verás lo que digo.

Tu mantra de la semana: “Om”

Om es un mantra tradicional y poderoso, que representa el sonido del Universo. Es uno de los mantras más populares para meditar y quiere decir unión con el todo.

Tu color de la semana: Negro.