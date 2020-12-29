Horóscopo de hoy Tauro martes 29 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... No postergues las cosas más tiempo, es hora de hacerlas si realmente quieres. No dejes todo para después.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida:
Puede que sepas algo que los demás no, sientes la necesidad de contarlo, pero sabes que si lo haces va a causar mucho dolor y tal vez te metas en problemas.
Todo el tiempo estás pensando en hacer cambios en algunos aspectos de tu hogar, pero siempre lo postergas. Quieres leer ese libro del que te han hablado, pero siempre dices que para después, que no tienes tiempo, aunque tú sabes que no es verdad, porque para las series y pasar tiempo en redes sí hay tiempo, fuera el auto sabotaje.
¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!
Horóscopos y predicciones para el mes de diciembre 2020.