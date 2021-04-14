Horóscopo de hoy Tauro miércoles 14 de abril de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Por fin podrás comprender que no siempre tienes la razón ni la verdad absoluta de las cosas.
Horóscopo de hoy
Tauro en la vida
Comenzarás a considerar el deshacerte de cierta carga que está bloqueando tu desarrollo como persona, medítalo detenidamente.
Eventualmente deberás entender que no eres el portador de verdades absolutas, y que estás tan susceptible a equivocarte como los demás.
Tauro en el amor
Procura mantener un perfil alto en lo que a la conquista se refiere. Evita situaciones comprometidas a toda costa.
Tauro en el trabajo
Deberás pedir ayuda a colegas laborales si pretendes terminar, al menos parte de tu trabajo, durante el día.
Tu número de la suerte: 289.