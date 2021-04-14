Horóscopo de hoy Tauro miércoles 14 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Comenzarás a considerar el deshacerte de cierta carga que está bloqueando tu desarrollo como persona, medítalo detenidamente.

Eventualmente deberás entender que no eres el portador de verdades absolutas, y que estás tan susceptible a equivocarte como los demás.

Tauro en el amor

Procura mantener un perfil alto en lo que a la conquista se refiere. Evita situaciones comprometidas a toda costa.

Tauro en el trabajo

Deberás pedir ayuda a colegas laborales si pretendes terminar, al menos parte de tu trabajo, durante el día.

Tu número de la suerte: 289.