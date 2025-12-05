Mhoni Vidente revela los 5 signos que la pasarán fatal este fin de semana: la mala suerte los persigue

En el último mes del año, todos buscan un poco de suerte para arrancar el 2026 de la mejor manera, pero parece que no todos la tendrán. Mhoni Vidente reveló quiénes estarán en la cuerda floja y advierte que deberán tener mucho cuidado en los próximos días porque los planes podrían salirles mal.

Escorpión

Este fin de semana, Escorpión deberás prestar especial atención tu salud física y emocional. Evita gastos innecesarios y no te sobreexijas, ya que la fatiga podría afectar tu ánimo. Mantener la calma será esencial para sortear imprevistos y no desgastarte de más.

Capricornio

Capricornio enfrentarás tensiones en relaciones cercanas y energías negativas que podrían complicar decisiones importantes. Es momento de analizar cada situación con calma y evitar confrontaciones. Prioriza tu bienestar y no dejes que los conflictos externos te afecten emocionalmente.

Virgo

Virgo necesitas descansar y evitar sobrecargas este fin de semana. El exceso de trabajo o preocupaciones puede afectar tu salud y estado de ánimo. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y tu mente, y evita comprometerte con más de lo que puedes manejar para no generar estrés innecesario.

Leo

Leo deberás controlar excesos y elegir con cuidado en quién confiar. Situaciones inesperadas podrían generarte tensión si no mides tus decisiones y acciones. Mantente atento a tu entorno, modera impulsos y busca equilibrio para disfrutar el fin de semana sin inconvenientes.

Fuente: Canva Según Mhoni Vidente estos signos podrían estar alejados de la buena suerte este fin de semana.

Piscis

Piscis tienes que prestar atención a tu entorno y cuidar tu salud física y emocional. Evita personas tóxicas y situaciones que puedan generarte estrés. Dedica tiempo a tu bienestar, mantén la calma y observa los detalles, ya que pequeñas decisiones marcarán la diferencia en estos días.

¿Cómo liberarnos de las malas energías, según Mhoni Vidente?

Aunque algunos signos tendrán menos suerte en los próximos días, no significa que los demás estén completamente libres de influencias negativas, ya que todos podemos enfrentar tensiones, envidias o situaciones que afecten nuestro bienestar. Según Mhoni Vidente, estos pequeños rituales diarios ayudan a revitalizar la energía y protegernos.

