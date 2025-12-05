Mhoni Vidente revela los 5 signos que la pasarán fatal este fin de semana: la mala suerte los persigue
La famosa astróloga comparte sus predicciones y advierte que algunos signos deberán andar con cuidado, porque los próximos días podrían traerles más de un imprevisto.
En el último mes del año, todos buscan un poco de suerte para arrancar el 2026 de la mejor manera, pero parece que no todos la tendrán. Mhoni Vidente reveló quiénes estarán en la cuerda floja y advierte que deberán tener mucho cuidado en los próximos días porque los planes podrían salirles mal.
Escorpión
Este fin de semana, Escorpión deberás prestar especial atención tu salud física y emocional. Evita gastos innecesarios y no te sobreexijas, ya que la fatiga podría afectar tu ánimo. Mantener la calma será esencial para sortear imprevistos y no desgastarte de más.
Capricornio
Capricornio enfrentarás tensiones en relaciones cercanas y energías negativas que podrían complicar decisiones importantes. Es momento de analizar cada situación con calma y evitar confrontaciones. Prioriza tu bienestar y no dejes que los conflictos externos te afecten emocionalmente.
Virgo
Virgo necesitas descansar y evitar sobrecargas este fin de semana. El exceso de trabajo o preocupaciones puede afectar tu salud y estado de ánimo. Dedica tiempo a cuidar tu cuerpo y tu mente, y evita comprometerte con más de lo que puedes manejar para no generar estrés innecesario.
Leo
Leo deberás controlar excesos y elegir con cuidado en quién confiar. Situaciones inesperadas podrían generarte tensión si no mides tus decisiones y acciones. Mantente atento a tu entorno, modera impulsos y busca equilibrio para disfrutar el fin de semana sin inconvenientes.
Piscis
Piscis tienes que prestar atención a tu entorno y cuidar tu salud física y emocional. Evita personas tóxicas y situaciones que puedan generarte estrés. Dedica tiempo a tu bienestar, mantén la calma y observa los detalles, ya que pequeñas decisiones marcarán la diferencia en estos días.
¿Cómo liberarnos de las malas energías, según Mhoni Vidente?
Aunque algunos signos tendrán menos suerte en los próximos días, no significa que los demás estén completamente libres de influencias negativas, ya que todos podemos enfrentar tensiones, envidias o situaciones que afecten nuestro bienestar. Según Mhoni Vidente, estos pequeños rituales diarios ayudan a revitalizar la energía y protegernos.
- Ritual de limón, sal y agua: Después de bañarte, pasa limones verdes por tu cuerpo haciendo una cruz con la uña sobre cada limón. Luego colócalos en un vaso con agua y sal gruesa. Este sencillo ritual ayuda a absorber malas vibras, envidia y energías densas, dejando tu energía más ligera.
- Velas, incienso y huevo rojo: Utiliza una veladora de las Siete Potencias o contra envidias, acompáñala con incienso de sándalo, pachulí o mirra, y perfumes esotéricos como “Pájaro Macuá” o “Siete Machos”. En algunos rituales, se pasa un huevo rojo por todo el cuerpo mientras se reza, limpiando y equilibrando el aura.
- Listón rojo protector: Ata un listón rojo en la muñeca o el tobillo izquierdo, realizando tres nudos y empapándolo con perfume o loción esotérica. Este amuleto ayuda a protegerte de energías negativas, envidias y malas vibras, funcionando como un escudo diario para mantener tu energía segura.