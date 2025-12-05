Asesinan a joven artista y revelan detalles aterradores del hecho

Las muertes violentas siempre dejan un gran manto de asombro en la sociedad, sobre todo cuando las víctimas son personas conocidas del mundo del espectáculo. El asesinato de Zoe Reidy-Watts a sus 25 años vuelve a ser noticia por un nuevo cargo contra el atacante y porque se conocieron detalles espeluznantes del hecho.

“Que no se queje si mi hijo se cansa de ella": Mamá de León explota contra Elizabeth [VIDEO] Ana está molesta porque su nieta es una de las más afectadas en esta situación además de que le disgusta que María no hace nada.

No es la primera vez que una personalidad pública es víctima de un asesino. Los casos, lamentablemente, no se han mermado y es por eso que cada año las terribles noticias impactan en la sociedad. Zoe Reidy-Watts era una joven artista emergente y murió en manos de quien era su pareja.

¿Cómo murió Zoe Reidy-Watts?

El hecho de sangre que le costó la vida a Zoe Reidy-Watts ocurrió el 1 de marzo de 2024, en California, Estados Unidos. La víctima fue golpeada brutalmente por su pareja Victor Frieson III, de 29 años de edad, en el departamento en el que convivían.

Imágenes recuperadas de cámaras de seguridad permitieron ver cómo la joven artista intentaba escapar, malherida, de las garras de su atacante. Lamentablemente, el sujeto logró someterla y las pericias determinaron que Zoe Reidy-Watts murió por una hemorragia interna, además de haber sufrido laceraciones recientes y antiguas y la fractura de varias costillas.

¿Qué pasó con el atacante de Zoe Reidy-Watts?

Victor Frieson III fue detenido por la Policía y aguadar el juicio en su contra. Ahora, el caso ha vuelto a tomar estado público ya que las autoridades han confirmado que se le adjudicó un nuevo cargo al atacante.

El asesino de Zoe Reidy-Watts ha sido acusado de ejercer tortura contra la artista ya que las pericias han permitido establecer que el sujeto ejerció violencia con “una intención fría y calculada de infligir el mayor dolor posible”, según precisó el fiscal Nick Homer.

“La señora Watts sufrió una hemorragia interna durante horas hasta su muerte”, precisó Homer y añadió que las graves lesiones que tenía la artista en su cuerpo fueron hecho “por un periodo de tiempo considerable”.