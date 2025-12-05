inklusion logo Sitio accesible
Nota

Reportan desaparición de famosa influencer tras publicar un enigmático mensaje

Por el momento no se sabe nada de la joven y hay gran preocupación en su entorno.

Agustina Morán | Marktube
Hay mucha preocupación en torno a la desaparición de la influencer de poesía conocida como Mystery, en el sur de Italia. Antes de esto había realizado la publicación de un mensaje misterioso por lo que se está llevando a cabo una búsqueda a nivel nacional.

La joven se llama Tatiana Tramacere, y no se sabe nada de ella desde el pasado lunes luego de salir de su casa de Nardó para ir a trabajar, sin embargo, nunca llegó a donde debía.

¿Qué se sabe de la desaparición de la influencer?

El teléfono de la joven estaba apagado al momento de la desaparición y no tuvo contacto con su familia por lo que inmediatamente realizaron la denuncia correspondiente.

La última vez que fue vista, la joven de 27 años vestía con vaqueros y una chaqueta gris. De esta manera las autoridades están reconstruyendo lo que sucedió por lo que examinan cada aspecto de su vida diaria, en el que se incluye desde los vínculos románticos hasta el intercambio de poesía.

También tenemos que mencionar que las autoridades investigan nuevas pistas y examinan imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores de su casa y del centro de la ciudad.

En el medio de la investigación se ha secuestrado un teléfono de un hombre rumano de 30 años que habría conocido alrededor de las 19.30 horas, del día en el que desapareció.

Los fiscales presentaron cargos contra varias personas de interés no identificadas. Tatiana había ido a cenar la noche anterior con un amigo llamado Alessandro y su madre Ornella.

“Estaba bien, tranquilo. Comimos patatas fritas y vimos una película juntos”, dijo Ornella. Además la mujer manifestó que compró un billete de tren a Brescia para visitar al exnovio de su hija y “hacer las paces” con él.

Es por esto que las actividades de Tatiana en las redes sociales están siendo investigadas, además de un poema que publicó tres días antes de su desaparición y que decía:

“Nos fuimos a ver si se rompía el hilo. Pero con cada paso que me alejaba de ti, me di cuenta de que la cuerda no estaba lo suficientemente apretada como para hacerme caer, pero sí lo suficientemente apretada como para traerme de regreso a ti. Siempre. Sin ruido. Sin exigencia. Sin condición”.

Por último, las autoridades han informado que la influencer mide 155 cm de altura, cabello lacio color rojo y ojos azules.

