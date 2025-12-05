Elektra pone rebajota a esta tablet con 64 GB con batería duradera por la Gran Venta Nocturna
La tienda en línea acaba de publicar una oferta imperdible ideal para estudiar, trabajar o entretenerte por horas. Checa las características de esta tablet.
La Gran Venta Nocturna de Elektra llegó con ofertas que vale la pena aprovechar, y una de las más destacadas es la rebaja aplicada a una tablet de 64 GB con batería de larga duración. Un dispositivo versátil, práctico y perfecto para quienes buscan rendimiento sin gastar de más.
La popular tienda acaba de publicar en su sitio web una tablet Samsung Galaxy Tab A9 64 GB de color gris a un precio imperdible. Por tan solo $2,999 puedes adquirir esta nueva tecnología, perfecta para quienes deben estudiar, trabajar o simplemente buscan entretenerse por horas. Un descuento que debes aprovechar de inmediato, dado que antes se vendía a $3,299.
Las principales características de la Tablet Samsung que remata Elektra
- Almacena tus apps favoritas en la memoria interna de 64 GB
- Visualiza tu contenido en la pantalla de 8.7"
- Diseño delgado y liviano para llevar contigo
- Disfruta su batería de 5,100 mAh
Samsung Galaxy Tab A9 cuenta con una gran pantalla, perfecta para llevar el entretenimiento, la productividad y la creatividad al siguiente nivel, de acuerdo al portal. Además, su diseño original te permite llevarla en todo momento de forma práctica.
Por otra parte, cuenta con un procesador de alto rendimiento que mantiene la fluidez al jugar o ver videos, además su capacidad multitareas te permite trabajar o estudiar.
Por último, gracias a su gran batería tu entretenimiento no tendrá límites, podrás disfrutar de videos, series, películas, juegos y más hasta por 7 horas.
Esto tienes que saber antes de comprar una tablet
- Tamaño y tipo de pantalla: varían entre 7” y 12.9” o más. Las más grandes son mejores para trabajar y ver contenido; las chicas, para movilidad. Revisa la resolución (HD, Full HD, 2K o más) y el brillo si planeas usarla en exteriores.
- Sistema operativo: puede ser Android (más opciones y precios variados) iPadOS (mejor optimización y apps de alta calidad) o Windows (ideal si la usarás como reemplazo de laptop)
- Rendimiento: procesador y RAM
- Almacenamiento: 32 GB se queda corto hoy en día. Lo ideal: 64 GB o más. Verifica si admite microSD para expandir memoria.
- Batería: busca al menos 6,000 mAh para buena autonomía. Revisa si incluye carga rápida.
- Conectividad: WiFi, LTE/5G y Bluetooth, USB-C, compatibilidad con accesorios son plus importantes.
- Cámara: no es lo más importante, pero si la usarás para videollamadas, fíjate en la cámara frontal (ideal 5 MP o más).
- Accesorios compatibles: checa si funciona con teclado, stylus o funda magnética. Algunos modelos tienen accesorios oficiales más costosos, pero más útiles.
- Finalidad de uso: estudio/uso básico; trabajo/dibujo o para niños.
- Precio y garantía: compara tiendas, revisa reseñas y confirma política de devoluciones o garantías.