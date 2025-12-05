Elektra pone rebajota a esta tablet con 64 GB con batería duradera por la Gran Venta Nocturna

La Gran Venta Nocturna de Elektra llegó con ofertas que vale la pena aprovechar, y una de las más destacadas es la rebaja aplicada a una tablet de 64 GB con batería de larga duración. Un dispositivo versátil, práctico y perfecto para quienes buscan rendimiento sin gastar de más.

La popular tienda acaba de publicar en su sitio web una tablet Samsung Galaxy Tab A9 64 GB de color gris a un precio imperdible. Por tan solo $2,999 puedes adquirir esta nueva tecnología, perfecta para quienes deben estudiar, trabajar o simplemente buscan entretenerse por horas. Un descuento que debes aprovechar de inmediato, dado que antes se vendía a $3,299.

Elektra

Las principales características de la Tablet Samsung que remata Elektra

Almacena tus apps favoritas en la memoria interna de 64 GB

Visualiza tu contenido en la pantalla de 8.7"

Diseño delgado y liviano para llevar contigo

para llevar contigo Disfruta su batería de 5,100 mAh

Samsung Galaxy Tab A9 cuenta con una gran pantalla, perfecta para llevar el entretenimiento, la productividad y la creatividad al siguiente nivel, de acuerdo al portal. Además, su diseño original te permite llevarla en todo momento de forma práctica.

Por otra parte, cuenta con un procesador de alto rendimiento que mantiene la fluidez al jugar o ver videos, además su capacidad multitareas te permite trabajar o estudiar.

Por último, gracias a su gran batería tu entretenimiento no tendrá límites, podrás disfrutar de videos, series, películas, juegos y más hasta por 7 horas.

Esto tienes que saber antes de comprar una tablet