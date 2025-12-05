Filtran sensible VIDEO del momento exacto en el que un hombre muere en gym tras ser golpeado por una barra

La filtración de un video sensible que muestra el momento en que un hombre pierde la vida dentro de un gimnasio en Brasil ha generado gran impacto en redes sociales. Las imágenes, que captan el instante en que una barra cae sobre él, han reavivado el debate sobre la seguridad en estos espacios.

El trágico hecho sucedió este lunes 1 de diciembre en un gym de Olinda, ubicado en Pernambuco. La víctima fue identificada Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, presidente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de la ciudad brasilera y todo quedó registrado por una cámara de seguridad del establecimiento.

Esto se sabe de la muerte del hombre en el gimnasio

Según dio a conocer la Policía Civil a medios locales, la barra se desprendió de su soporte mientras Ronald hacía ejercicios. El personal del gimnasio intervino rápidamente para auxiliarlo y fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos (UPA), pero no sobrevivió a las heridas.

🇧🇷 | Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil.



Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue… pic.twitter.com/q4sU9iulOe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

En las imágenes que se viralizaron en X se observa como Ronald hacía press de banca y, según los especialistas, una mala técnica de agarre podría haber sido la causa del accidente.

La barra se le escapó de las manos y cayó directamente sobre su tórax. Aunque logró incorporarse por unos segundos, luego se desplomó en el suelo y varias personas se acercaron para ayudarlo.

Esto dijeron expertos sobre la posible causa de muerte

El presidente del Consejo Regional de Educación Física (Cref) de Pernambuco, Lúcio Beltrão, explicó que la forma en que el hombre sujetaba la barra, sin colocar los pulgares alrededor del equipo, se considera inadecuada y es conocida como “agarre suicida” o “agarre falso”.

(ESPECIAL) El hombre habría agarrado mal la pesa y esta impactó brutalmente en su pecho.

Por otra parte, desde la academia aseguraron que brindaron atención inmediata a la víctima y que todo el personal recibe capacitaciones periódicas en primeros auxilios para prevenir situaciones similares.

En tanto, las autoridades policiales que intervinieron en el caso caratularon la causa como muerte accidental, despejando cualquier tipo de dudas sobre su fallecimiento.