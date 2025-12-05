inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
La Granja VIP
Nota

El Tío Pepe da IMPORTANTE ANUNCIO que CAMBIARÁ EL RUMBO de La Granja VIP y deja impactados a los granjeros

Esto fue exactamente lo que les dijo el Tío Pepe a los granjeros este 5 de diciembre. La dinámica de La Granja cambiará por completo a partir del lunes.

la granja vip ya no habra peones
Samantha Guzmán
La Granja VIP
Compartir
  •   Copiar enlace

Antes de hacer la evaluación semanal que definirá el presupuesto para la próxima semana, el Tío Pepe hizo un anuncio oficial para quienes siguen en La Granja VIP: durante las últimas dos semanas de la competencia no habrá peones y ya nadie dormirá en El Granero.

La Granja VIP
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×