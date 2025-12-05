El Tío Pepe da IMPORTANTE ANUNCIO que CAMBIARÁ EL RUMBO de La Granja VIP y deja impactados a los granjeros
Esto fue exactamente lo que les dijo el Tío Pepe a los granjeros este 5 de diciembre. La dinámica de La Granja cambiará por completo a partir del lunes.
Antes de hacer la evaluación semanal que definirá el presupuesto para la próxima semana, el Tío Pepe hizo un anuncio oficial para quienes siguen en La Granja VIP: durante las últimas dos semanas de la competencia no habrá peones y ya nadie dormirá en El Granero.