El pueblo de Veracruz donde hay menos humedad y es precioso para pasar en familia, según la IA

Veracruz es un estado costero que colinda con el Golfo de México, por lo que la humedad forma parte de su clima. No obstante, al centro se ubica un pueblo que es precioso para pasar en familia y ese es Coscomatepec de Bravo, que se encuentra a más de 2 horas de la capital Xalapa, donde muy cerca se prepara el café más rico del país.

La IA eligió a este Pueblo Mágico, ya que se ubica a 1,500 metros sobre el nivel del mar, por ende, su clima es templado-húmedo regular, perfecto para las personas que no les gusta sentir el bochorno. Su temperatura en verano es perfecta, ya que no supera los 21 °C al ubicarse entre las montañas y tiene de fondo el Pico de Orizaba, que es una joya visual cuando se encuentra nevado. Conoce el lugar más frío de México.

Gobierno de México Coscomatepec de Bravo es el pueblo de Veracruz menos húmedo

¿Qué hacer en Coscomatepec de Bravo, pueblo donde hay menos humedad?

Coscomatepec de Bravo es un Pueblo Mágico que muy pocas personas conocen, pues le fue otorgado este reconocimiento apenas en 2015, según el portal del Gobierno de México. El lugar destaca por su gente trabajadora que es experta en el manejo del telar y de la talabartería, artesanías que sí o sí debes comprar si visitas este lugar.

El municipio de Veracruz cuenta con una gran gastronomía que debes probar, como lo es el chilatole, un guiso mexicano que se compone de granos de maíz, chile y carne de cerdo, o el esquimole, platillo preparado con carne de pollo al que se le agrega pinole. Además de Barbacoa blanca y tamales de flor de izote.

El Pueblo Mágico ofrece grandes atractivos para visitar acompañado de tu familia, como lo son:



Iglesia de San Juan Bautista

Escalar el Pico de Orizaba

Museo Tetlapan

Posada del Emperador

Parque del Emperador

Taller de la fabricación de puros.

Por esto y muchas cosas más, Coscomatepec de Bravo es el pueblo idóneo si andas por Veracruz, ya que no es nada húmedo, y puede ser el plan perfecto para pasar un fin de semana y respirar aire puro.