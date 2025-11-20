Mhoni Vidente revela los signos más afortunados con la lluvia de estrellas Leónidas

En el mes de noviembre tiene lugar la lluvia de estrellas Leónidas que es considerada un evento que trae mucha energía, según la astrología. Así es que Mhoni Vidente ha develado que hay varios signos que se verán beneficiados.

Mhoni Vidente recibió un don de la Virgen de Fátima cuando era pequeña. [VIDEO] La Virgen de Fátima le aviso a Mhoni Vidente cuando se llevaría a su abuelita al cielo. La señora falleció cuando dormía junto a su nieta.

Por medio de sus horóscopos ha develado cuáles son los afortunados. Estos son Aries, Escorpio, Géminis, Cáncer, Libra y Acuario son los signos principales que recibirán la mayor cantidad de bendiciones y prosperidad.

¿Qué les depara a estos signos del zodiaco?

ARIES

Tendrán tres golpes de suerte, será muy afortunado en el dinero pues realizará compras importantes como una casa o coche, así como también tendrán suerte en juegos de azar o lotería. Se les recomienda controlar el carácter y evitar la prisa para no sabotear estas oportunidades.

ESCORPIO

Vas a tomar las riendas de su vida. Lo que estuvo trabado se resolverá a su favor. Habrá en noviembre éxito laboral, crecimiento económico y logro de una posición de mayor jerarquía. Es un momento ideal para iniciar estudios o dominar nuevas áreas de conocimiento.

GÉMINIS

Tendrán una expansión total. Rompe con bloqueos energéticos, envidias o mal de ojo que lo habían frenado. Raíces de abundancia, estabilidad económica y el encuentro del verdadero amor. El portal 11/11 fue clave para su progreso. Se le sugiere avanzar sin miedo y calmarse ante pleitos o enojos.

CÁNCER

En cuanto a cáncer habrá aperturas relacionadas con el extranjero. Podría haber ofertas de trabajo fuera del país o trámites de visa favorables. La abundancia llegará con movimientos grandes (posible cambio de residencia).

Como siempre, noviembre nos regala la lluvia de estrellas de las Leónidas. Este año, el máximo de actividad de esta lluvia se alcanzará la noche del 17 al 18 de noviembre en torno a las 19 hhttps://t.co/wBbFmZlYkg



📕 Revista N.º 317 (Noviembre 2025)

Sección: El cielo del mes pic.twitter.com/IZZsyxCA0E — Astronomía Magazine (@astronomiamag) November 15, 2025

LIBRA

Se fortalece en el amor y consolidará vínculos importantes. Posibilidades de matrimonio o compromisos formales. En lo económico, construirá un patrimonio más sólido. Para aprovechar la energía denoviembrey lalluvia de estrellas Leónidas, se le recomienda usar colores como rojo, amarillo o blanco.

ACUARIO

Por último tenemos a Acuario que será capaz de transformar cada oportunidad en prosperidad. Habrá estabilidad económica, crecimiento personal, impulso de proyectos. Los negocios, contratos y firmas fluyen con facilidad. Deben aprovechar su carisma y liderazgo natural para negociar y destacar.

