Jorge Alberto Aguilera explota contra Aislinn Derbez por esta razón

La muerte de Gabriela Michel, puso en jaque los nombres de Aislinn Derbez y del conductor de televisión, Jorge Alberto Aguilera que es popularmente conocido como “El señor Aguilera”.

El fallecimiento fue el 24 de noviembre, cuando la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la triste noticia. Horas más tarde Aislinn Derbez, su hija, y Jorge Alberto Aguilera, su ex esposo, también anunciaron el fallecimiento. La reconocida actriz de doblaje murió víctima de un infarto.

¿Por qué el señor Aguilera salió al cruce de Aislinn Derbez?

Luego de la muerte de Gabriela Michel, tomó relevancia la entrevista que había brindado Jorge Alberto Aguilera a la periodista Matilde Obregón. En la charla con “El señor Aguilera”, se dejó expuesta a Aislinn Derbez.

En la entrevista Aguilera fue consultado sobre la relación que tenía con Aislinn Derbez, a lo que el respondió que fueron momentos muy lindos y la pasó muy bien. También recordó que ella en un momento había manifestado que tuvo una infancia fue "muy pinche".

A esto agregó que por fortuna la hija de Gabriela Michel se había retractado de sus declaraciones en una plática con Yordi Rosado. Lo que la modelo dijo en su momento fue que en la infanciatenía "los zapatos y los calcetines rotos".

"Hace unos meses que dijo (Aislinn Derbez) que su infancia había sido muy pinche, pero luego lo corrigió con Yordi Rosado”, recordó. Con respecto a esto dijo que mintió al decir eso ya que no pasó por carencias en su infancia.

Sin embargo, como nombramos anteriormente ella se retractó en la entrevista que le dio a Yordi Rosado. Si bien esto fue un mal entendido, “El señor Aguilera” dijo que tiene buena relación Aislinn Derbez pero no se ven muy seguido.

"“Es que dijo ‘cuando yo estaba chiquita traía los zapatos rotos y los calcetines rotos’, eso no es cierto, por supuesto que no y luego lo corrigió en una entrevista con Rosado", sentenció.

