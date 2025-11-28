Así recordaron a Silvia Pinal sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel

Este viernes 28 de noviembre, se cumplió el primer aniversario luctuoso de la diva del cine de oro Silvia Pinal. Es por este motivo que las redes sociales de sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel se llevaron todas las miradas por las emotivas palabras utilizadas para recordarla.

Fue en 2024 que Silvia Pinal murió a sus 94 años de edad. La diva había sido internada por una infección urinaria pero todo se complicó al contraer una bacteria. Su muerte dejó un gran vacío en el mundo del espectáculo mexicano y un dolor imborrable en su familia.

¿Cómo despidió Silvia Pasquel a su madre?

La actriz Sylvia Pasquel utilizó sus redes sociales para honrar la vida de su madre en el aniversario de su muerte. Junto a una fotografía en donde se la ve con doña Silvia Pinal, la actriz señaló que “hoy se cumple un año de que la luz más importante de mi vida, mi mamita, la señora Silvia Pinal dejó de existir en este plano, hoy la extraño, la extraño muchísimo”.

El emotivo mensaje de Sylvia Pasquel fue completado afirmando que “las grandes estrellas no se apagan al contrario se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron…”.

Alejandra Guzmán recordó a Silvia Pinal

La fecha pesa en los corazones de la familia de Silvia Pinal y sus hijas han decidido homenajearla. Es por eso que la cantante Alejandra Guzmán compartió un posteo en donde se observa una fotografía de su madre junto a una vela encendida.

“Te extraño gigante y espectacular”, fue la frase elegida por Alejandra Guzmán para externar sus sentimientos hacia Silvia Pinal. En su caso como en el de Sylvia Pasquel, los internautas no han tardado en reaccionar con un like y con comentarios con muestras de apoyo y dolor compartido.

