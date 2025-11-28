Revelan que detención de Mariana Echeverría y Óscar Jiménez no es la primera; esto se sabe

Por medio de sus historias de Instagram, la presentadora Mariana Echeverría como el futbolista Óscar Jiménez han decidido dar a conocer que fueron detenidos por la Policía en Canadá, donde se encuentran de vacaciones, porque cometieron una infracción vehicular.

Como era de esperarse las publicaciones se volvieron virales rápidamente por lo que se volvieron tendencia al estar tan expuestos. Sin dudas esto ha generado controversia.

¿Por qué fueron detenidos en Canadá?

En Canadá, las autoridades detuvieron al portero del América debido a que dio una vuelta de manera incorrecta; iba conduciendo cuando giró a la derecha, pero no hizo alto total, como indica el reglamento de tránsito de dicho país de Norteamérica. Como resultado, recibieron una multa de 243 dólares, lo que equivale a 4,447.18 pesos, según el cambio de hoy.

“No me paré en seco, pero di la vuelta despacito, como (hacemos) en México”, explicó Óscar Jiménez mediante el video que Mariana Echeverría publicó en sus redes sociales; además, la conductora respaldo a su esposo porque añadió “no como (en) México, no. O sea, simplemente no hiciste alto total”.

¿Por qué fueron detenidos en Marruecos?

Esta no es la primera vez que la pareja es detenida ya queen mayo del 2022,Mariana Echeverría y Óscar Jiménez viajaron a Marruecos, lo que también documentaron en sus redes sociales. El viaje se tornó tenso cuando la Policía los detuvo por exceder el límite de velocidad.

Ambos casos son parecidos ya que fueron detenidos por no conducir de la manera correcta y utilizaron las redes para darle a conocer a sus usuarios lo que ocurría.

¿Mariana Echeverría sobornó a la Policía en Marruecos?

Esto no es todo ya que en un chiste Mariana Echeverría manifestó que le había ofrecido un soborno. Por ende es que las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales.

No pasaron a mayor los hechos debido a que se solucionó con una multa correspondiente que fue de300 dirhams, lo que en ese momento equivalió a 600 pesos.