Elektra pone casi a mitad de precio esta moto Bit 150: tiene envío y MSI

Hay una potente moto Italika en oferta por el Black Friday 2025. Elektra la puso casi a mitad de precio y ahora queda en un precio imperdible. Así que, si estás buscando un medio de transporte eficiente, esta motocicleta te encantará.

¿Cuál es la moto Italika Bit 150 que está en oferta en Elektra?

La moto Italika BIT 150 es de color blanco con negro. Es una de las más populares de las últimas semanas, y no es de sorprender porque tiene características que la hacen única.

(ESPECIAL) Así luce la moto Italika BIT 150 en Elektra.

Según indica la marca, esta moto tiene las siguientes particularidades que la hacen una opción práctica, económica y funcional:

Es fácil de manejar porque tiene transmisión automática.

Es ahorradora de gasolina porque no consume mucho y un tanque lleno rinde bastante.

El diseño permite transportarse de manera cómoda por la ciudad.

Al ser de gama media, su precio es accesible.

Tiene una cilindrada de 149.6 CC que son suficientes para transportes dentro de la ciudad.

Cada litro de gasolina puede recorrer aproximadamente 27 km.

Tiene una capacidad de carga de 150 kg, así que es posoible llevar otra persona no muy pesada, o usarse para entregas o delivery.

Su velocidad máximca es de 90 km/h.

¿Cuál es el precio de la moto Italika BIT 150 por el Black Friday 2025?

Hoy, el precio de la moto Italika BIT 150 es de solo $28,999 pesos por el Black Friday 2025. Elektra le rebajó casi 20 mil pesos para ponerla accesible para todos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la moto Italika Bit 150 en Elektra por el Black Friday 2025.

Además, puedes comprar esta moto con hasta 20 meses sin intereses en pagos de $1,609.44 pesos.

O también puedes solicitar el Préstamo Elektra para pagarlo en 154 semanas de $385 pesitos.