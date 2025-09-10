Estos signos inician una etapa de caos hasta el 21 de septiembre

Cada vez son más las personas que llegan hasta la Astrología en busca de respuestas sobre su presente y su futuro. Es que esta creencia se destaca por ofrecer predicciones relacionadas con diferentes temas de la vida de las personas y ahora señala que algunos signos afrontarán días de caos en septiembre.

La Astrología se encarga de ofrecer estas adivinaciones luego de establecer una analogía entre el universo y la vida terrenal. Esta creencia emparenta a los planetas, la luna y el sol con las personas a través de los doce signos del zodiaco, bajo los cuales quedan enmarcadas dependiendo de su fecha de nacimiento.

¿Cuál es el significado de septiembre en la astrología?

El presente mes de septiembre posee diferentes eventos astronómicos que, según la Astrología, llenarán de energías renovadas a las personas. El pasado 7 de septiembre se produjo un eclipse lugar, mientras que el 21 de septiembre habrá un eclipse solar.

Estos eventos llegarán con energías renovadas y su impacto en la vida de las personas será muy grande. Aunque para algunas llegarán transformaciones muy positivas, la Astrología advierte que algunos signos del zodiaco iniciarán una etapa de caos que se extenderá hasta el 21 de septiembre.

¿Qué signos se hundirán en el caos?

La Astrología remarca que con el eclipse lunar del pasado fin de semana se dio inicio a una etapa de caos, transformaciones y revelaciones que tendrán su impacto particular en algunos signos del zodiaco. Según esta creencia, serán Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario los que deberán enfrentar días de caos en septiembre.

Virgo tendrá enfrente un ciclo muy particular en torno a las relaciones, por lo que deberá revisar profundamente sus vínculos más cercanos y darles lugar a las personas nuevas que llegan. Para Piscis, la Astrología afirma que el caos llegará por la búsqueda de independencia que incluye una renovación personal con decisiones muy importantes que cambiarán su vida.

Géminis enfrentarán una etapa muy desafiante en donde el foco estará puesto en cuestiones relacionadas con la profesión y el futuro. La clave estará en dejar las inseguridades de lado y atreverse a los cambios. Finalmente, Sagitario tendrá caos a nivel familiar pero que puede ser muy fructífero a futuro. Algunas tensiones de años encuentran resolución y habrá que romper patrones que se vienen repitiendo.