Estos signos tendrán un noviembre de 2025 peligroso

Comienza un nuevo mes, el penúltimo de este 2025, y traerá algunas energías inestables para ciertos signos del horóscopo chino. Estos se verán involucrados en una racha negativa y podrían tener algún tipo de pérdida económica, desafíos laborales, importantes conflictos y hasta podrían atravesar situaciones de desgracia, sino logran prepararse y enfrentar estos inconvenientes estando preparados con antelación.

Para estos signos que se verán afectados negativamente durante el mes de noviembre, el Feng Shui ofrece poderosas herramientas que le servirán para neutralizar las malas vibras y fortalecer la buena energía, logrando el equilibrio necesario en esta transición.

¿Qué signos tendrán un noviembre peligroso?

De acuerdo con las predicciones de la Astrología China, los signos afectados negativamente en noviembre serán la Rata, el Buey, el Tigre, el Perro y el Cerdo.



Rata: Durante noviembre, la Rata deberá ser prudente para no tener pérdidas mensuales y hasta anuales, según indica la carga astral, ya que es un mes donde este signo corre riesgo de sufrir traiciones, robos y pérdidas económicas.

Buey: El Buey deberá tomarse este mes para y fortalece tu bienestar físico y emocional. Es recomendable no tomar decisiones importantes, sino que es el momento ideal para repasar proyectos ya en ejecución.

Tigre: Para el Tigre tampoco es momento de tomar decisiones importantes, ya que se prevé un noviembre con frustraciones y riesgos de accidentes. Por consiguiente, no es el momento de actual, sino de mantener la calma.

Perro: El Perro es otro de los signos que deberá actuar con mucha prudencia este mes, debido a que las energías que vibran a su alrededor no son las mejores, podría experimentar malentendidos que pondrán a prueba su paciencia.

Cerdo: El Cerdo es el último de los signos que enfrentará durante noviembre, emocionalmente intensas donde las tensiones podrían ir en aumento.

¿Qué consejo tiene el Feng Shui para cada signo?

La filosofía del Feng Shui se relaciona en esta oportunidad con las predicciones de la Astrología China con el fin de ofrecer consejos para que estos signos puedan equilibrar sus energías.

