Así fue el último adiós a Ignacio López Tarso.

A los 98 años de edad, Don Ignacio López Tarso falleció este sábado 11 de marzo, tras permanecer ocho días internados en un hospital de la colonia Roma de la Ciudad de México, quien fuera su representante por casi 40 años, Lourdes Mogollón, confirmó la causa del fallecimiento.

Te puede interesar: Ignacio López Tarso regresó a los escenarios teniendo más de 90 años.

En cualquier momento, un paro cardíaco respiratorio

El domingo, los servicios fúnebres, se llevaron a cabo en una funeraria al sur de la Ciudad de México, hasta donde familiares y amigos llegaron a dar el último adiós al histrión, empezando por su hijo Juan Ignacio Aranda.

Ha muerto el mejor actor de Hispanoamérica, en mi opinión fue un ser espléndido, maravilloso, un gran actor. Muy tranquilo, le tocó a Toño, a mi sobrino, pero Toño lo tenía agarrado de la mano y le puso música, muy bien, dormido, desgraciadamente se concluye aquí una vida espléndida. Fue sensacional López Tarso, ya no quiero llorar, discúlpenme, no quiero llorar ante la prensa

¿Quiénes fueron a despedir a Ignacio López Tarso?

El también actor, Sergio Kleiner se despidió de su gran amigo en medio de lágrimas.

Solo se muere, lo que se olvida y el maestro Don Ignacio López Tarso, vivirá siempre de corazón de los que tuvimos el privilegio de conocerlo

Leticia Calderón, comentó que tuvo la fortuna de comunicarse con el actor pocos días antes de morir.

También te puede interesar: André Marín luchó por su vida ante una crisis de salud.

Le mandé un mensaje en el hospital y le mandé un mensaje de voz en el hospital y Juan Ignacio me hizo favor de, se lo puso y estaba sonriendo y me dijo ‘Mi reinita, mi reinita’ y le tomó una foto y me la mando

Ana Martin, Erika Buenfil y Yadhira Carrillo, también acudieron a despedirse y dejaron claro que la pérdida, no es solo para México sino para el mundo entero.