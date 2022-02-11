Exhibe infidelidad de su pasajera e historia da la vuelta al mundo.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para mantener una buena comunicación y compartir cosas, pero en más de una ocasión las historias que se llegan a conocer pueden no ser tan agradables.

Al mismo tiempo, se han convertido en una herramienta fundamental para conocer las infidelidades de pareja, haciendo ciertas investigaciones que pueden dar resultados que no te van a gustar mucho.

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La historia de una infidelidad contada por una conductora de plataforma

Una historia que fue revelada y cambió la vida de una pareja para siempre, fue contada por una exconductora de un servicio de taxis de plataforma, quien fue testigo de una infidelidad.

Todo fue revelado por medio de la famosa plataforma de TikTok por una usuaria llamada Ari Pakita, quien contó la historia que le tocó presenciar en uno de sus viajes, pues subió a su carro a una mujer que pidió el servicio para encontrarse con quien supuestamente era su amante.

El destino era un poco retirado del punto de partida de acuerdo con la exconductora de la plataforma. Todo marchaba como en cualquier otro viaje, pues cuando la mujer llegó al destino, ya la estaba esperando un apuesto joven con un ramo de flores.

Tras terminar el viaje, la conductora tomó el viaje de un chico que para su sorpresa tenía como destino la misma zona en la que había dejado a la joven que fue a ver a su amado.

De acuerdo con la narración de la conductora, el joven le hizo varias preguntas, al final del viaje el destino era el mismo, por lo que el joven llegó al mismo lugar donde la joven había sido recibida con flores.

Luego de seis años de relación, el segundo pasajero se dio cuenta que le estaban poniendo el cuerno desde algún tiempo.

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Al final, no tuvimos un final feliz, pero la historia se volvió viral en las redes sociales.

