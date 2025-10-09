Influencer francesa explota en contra del caos que se vive en la CDMX | VIDEO

Hace poco, una creadora de contenido llamada Vivi Voyage se viralizó en las redes sociales, después de unos comentarios que hizo sobre su vida en la Ciudad de México, los cuales causaron mucha polémica e indignación entre los capitalinos.

De acuerdo con lo que se sabe, la joven vive en México y comentó que se arrepiente de considerarse “chilanga”, pues comenta que la capital mexicana tiene mucho caos y es muy peligrosa, estas palabras provocaron una serie de comentarios de los usuarios.

¿Qué dijo la joven influencer francesa?

En el video compartido en su cuenta de TikTok, la joven francesa se muestra caminando por la ciudad, mientras expone no sentirse a gusto con la forma de vivir de los capitalinos, esto fue lo que comentó la influencer.

Algo ahora que estoy notando de los chilangos, porque antes me consideraba como chilanga, pero creo que ya no, porque todo el tiempo, o sea, es muy peligroso caminar a la calle, pero no para que te asalten o algo así, nada más porque te pueden… Es una ciudad, eh, ¿cómo se dice?, ah, caótica

Aseguró que no solo por la inseguridad, sino por el tránsito y el ritmo tan acelerado que se vive en la CDMX

Cada rato te puede pisar un auto, puede pasar muchas cosas. Vean cruzando la calle y está rojo para el peatón, pero van a cruzar y se van corriendo y saben que no pueden cruzar y lo hacen. Están todo el tiempo con la prisa. Hay que empujar, hay que poner su vida en riesgo. Así vive la gente aquí

Finalmente, compartió un mensaje que dividió opiniones entre los usuarios, pues aseguró que es un caos, pero que le gusta vivir en la Ciudad de México.