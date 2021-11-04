Influencer rifa camioneta y la gana su mamá; seguidores denuncian fraude.

La influencer Lore de la Garza organizó la rifa de una camioneta que casualmente fue ganada por su madre, por lo que sus seguidores expresaron su malestar.

La creadora de contenido es popular en Instagram por contar con más de 141 mil seguidores, por lo que rifó el vehículo donde el ganador sería elegido por la numeración del sorteo de la Lotería Nacional.

A través de un video, la influencer publicó el momento en el que anuncia al ganador de la camioneta, siendo la afortunada nada más y nada menos que su mamá.

De inmediato, los seguidores se quejaron por el resultado y aseguraron que había habido fraude en el proceso. Lore Garza decidió aclarar las cosas con otro video donde dijo que la rifa se había hecho con base en los números de la Lotería Nacional, por lo que era coincidencia.

La joven también aseguró que era imposible controlar el resultado del mismo, pues no había ninguna manera en que pudiera saber qué números iban a salir en la Lotería Nacional, ni de regresar en el tiempo para confirmar que su mamá tenía el boleto ganador.

Te puede interesar: Captan ‘camino a Mictlán’ en el Día de Muertos; se ve como en ‘Coco’.

La influencer insistió en que fue "una coincidencia"

La influencer insistió en que fue "una coincidencia" y aseguró que si su intención hubiera sido hacer un fraude, pudo haberlo hecho de otra manera.

Garza pidió a sus miles de seguidores que entendieran y aceptaran el resultado, pues hubo un estricto control para no cometer errores.

También podría interesarte: Ven a un "ángel” tras sufrir un accidente de motocicleta.