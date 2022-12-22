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FOTOS | Charly López defendió a Fer del Solar de las declaraciones de Ingrid Coronado.

Charly López, ex de Ingrid Coronado, ¡rompió el silencio! Desmintió todo lo que la conductora dijo en el podcast de Yordi Rosado.

Por: Tv Azteca

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