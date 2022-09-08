José Eduardo Derbez revela el verdadero estado de salud de su papá.

Después de varios días de incertidumbre, donde la familia del actor Eugenio Derbez ha mantenido muy al margen a los medios y a sus seguidores; ahora es su hijo, José Eduardo Derbez quien rompe el silencio y habla de la salud de su padre.

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El joven actor detalló que ya pudo hablar con su papá después del lamentable accidente que lo mantuvo en el hospital por varios días y que puso en alerta a sus fans por las especulaciones que había sobre su salud.

Recordemos que Eugenio Derbez tuvo que someterse a una cirugía a causa del accidente que le provocó una lesión en el hombro, pero durante estos días la familia ha mantenido la información muy limitada.

José Eduardo Derbez habla de la salud de Eugenio Derbez.

Ahora, es uno de sus hijos quien rompió el silencio y mencionó cómo se encuentra su papá tras la cirugía.

Fue durante su participación en "La Saga" donde José Eduardo Derbez rompió el silencio y reveló que habló con su papá el pasado 2 de septiembre por el cumpleaños del actor, donde confirmó que se encuentra bien de salud.

En su cumpleaños ya había salido, ya sabes que allá en Estados Unidos es todo muy frío y te operan y te sacan luego, luego. Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado en el sentido de cómo es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo como que tuvo que cancelar todo, que yo le dije ‘creo que te va a ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato’ porque si no para

Incluso, reveló que la poca información revelada no fue solo con los fans y los medios de comunicación, pues él mismo confesó que tuvo que preguntarle a su hermano por el estado de salud de su papá.

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