Presentan exposición de José José en la CDMX.

Marysol Sosa muestra la nueva exposición sobre su padre José José.

A unas semanas de que se cumpla el segundo aniversario luctoso de José José, el cantante mexicano será honrado con la exposición 'Tesoros' en la Ciudad de México.

En un lugar ubicado en la calle de Milán, se exhibirá la discografía de José José absolutamente completa para que sus fanáticos puedan admirarla.

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Desde los discos de 45 revoluciones, pasando por los cassettes, los acetatos y hasta los CDS, todos los álbumes de José José podrán ser admirados, incluso hasta las ediciones rusas y japonesas, que mostró Marysol Sosa a Ventaneando.

La exposición cuenta con más de 200 piezas de la carrera discográfica de José José exhibida en varias salas, ya puede ser visitada y permanecerá hasta principios de octubre para beneplácito de los seguidores del cantante mexicano.

Laura Núñez recuerda inolvidable anécdota con José José

La inseparable amiga y colaboradora de José José, Laura Nuñez, recordó una gran anécdota cuando 'El Príncipe de la Canción' le decía en tiempos más recientes, que su carrera discográfica cabía en una memoria USB.

"José José pasó por todos los formatos y él lo llegó a saber, desde los discos de 45 revoluciones de pasta, hasta una UBS, todo lo que vamos a ver aquí cabe en una USB y me da risa porque un día íbamos caminando, vió una USB y me dijo 'mira aquí cabe toda mi carrera", contó.

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