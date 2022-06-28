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José María Napoleón confirmó que se retira de los escenarios.

José María Napoleón ha confirmado en exclusiva para Ventaneando que se retira de los escenarios, pero que va a seguir componiendo canciones.

José María Napoleón confirmó que se retira de los escenarios.

Escrito por: Luis Madrid | Marktube

José María Napoleón, le dice adiós a los escenarios después de 50 años de trayectoria, el cantante dio el banderazo de salida para iniciar la gira titulada Hasta Siempre, este 10 de agosto en el Auditorio Nacional y luego, continuar por diferentes ciudades de México y la Unión Americana.

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Confesó dolerle mucho su despedida, pero desea hacerlo ahora que está lúcido y sano.

Me duele, lo sufro, a solas, me duele muchísimo, pero quiero retirarme pudiendo hacerlo y no esperar a no poder para retirarme, quiero hacerlo bien con mi mediana voz, la que Dios me hizo el favor de prestarme, que mis canciones regulares, bonitas o no, yo las amo, han sido mi vida y la de mi familia, así que quiero hacerlo por eso

Entonces, queremos permanecer, no pudiendo hacerlo ya. Tiene que haber un momento para todo en vida, no, por eso nacemos y morimos, el trayecto puede ser esto, como queramos, tan hermoso o triste y por eso, es una de las cosas que me llevan hacerlo

José María Napoleón quiere presentarle sus canciones a Alejandro Fernández.

En el umbral de su retiro escénico, aunque no musical, pues seguirá grabando y componiendo, reveló tener casi listo un paquete de canciones para Alejandro Fernández.

Seguiré escribiendo canciones para otros, soy buen amigo de Alejandro Fernández y tengo ganas de presentarle a él y ya estoy trabajando en ello, ya llevo como unas 7, 8 canciones; quiero presentarle unas veinte canciones

El compositor, revela haber escrito un tema para conmemorar uno de los momentos más importantes entre Alejandro y su padre, el desaparecido Vicente Fernández.

Lo que pasa es que cantaban juntos, a veces, yo los vi y les escribí una canción, esa ya la tengo, donde habló de que él le dice a Vicente, ‘canto porque soy tus genes, canto porque me diste esta voz que yo tengo y para mí es un honor cantar a tu lado’, lo digo en palabras muy profundas, normales pero sí, yo me imagine lo que estaba pensando Alejandro cuando lo vi cantar con su padre en un palenque y lo viví tanto que de regreso, hasta Aguascalientes, escribía la canción mientras mi esposa manejaba y la terminé ya

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Entonces, esa es una de las canciones que quiero presentarme porque son los dos, ‘Tú me ves y no lo crees y estoy cantando’ entre los dos es una charla que nadie está diciendo una palabra, pero yo la imaginé

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