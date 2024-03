Josh Peck rompe el silencio y se sincera sobre el abuso que sufrió Drake Bell

Cada vez son más los famosos que han roto el silencio y han alzado la voz por los abusos que sufrieron como estrellas infantiles en Nickelodeon, entre ellos Jenette McCurdy, Daniella Monet y Drake Bell, pero ¿qué dijo Josh Peck?

¿Qué dijo Drake Bell?

A través del documental “Quiet On Set: The Dark Side On Kids TV”, Drake Bell hizo una emotiva confesión en la que expuso las dolorosas experiencias que marcaron su vida, incluyendo su paso por la industria del entretenimiento como actor infantil.

Programa del 6 de agosto del 2023 | ¡Oye, tranquilo, Drake Bell! [VIDEO] Drake Bell, Lis Vega, Carolina Ross y Emir Pabón se convirtieron en artistas del jotkeik en La Resolana. Además, Drake Bell se encontró a sí mismo.

Drake Bell acusó de agresión sexual a Brian Peck y contó su trágica experiencia. Drake y Peck se hicieron muy amigos, incluso él iba a la casa de Brian y se quedada a dormir, hasta que todo cambió.

Te puede interesar: Actriz de Victorious habla sobre escenas inapropiadas que grabó en la serie.

“Estaba durmiendo en el sofá como siempre, y me desperté. Abrí mis ojos y ahí estaba él, abusando sexualmente de mí. Me congelé y me quedé completamente en shock, no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. Tampoco sabía cómo salir de esa situación”, sentenció.

¿Josh Peck también rompió el silencio? A través del documental antes mencionado y estrenado el pasado 17 de marzo y donde Drake Bell reveló los abusos que sufrió, Josh Peck no dudó en enviarle un mensaje de apoyo a su excompañero de “Drake & Josh”.

“Ya terminé de ver el documental y me tomó unos días procesarlo. Busqué a Drake por privado, pero quiero darle mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes para compartir con el mundo sus historias del abuso emocional y físico en los sets de Nickelodeon”, publicó.

Te puede interesar: Jennette McCurdy revela que empresa le ofreció dinero para callar abusos.

“Los niños deben ser protegidos. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer alivio a las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario para nuestra industria”, añadió Josh Peck.

¿Drake Bell defendió a Josh Peck?

Después de las declaraciones de Drake Bell, Josh Peck fue blanco de críticas y señalado por guardar silencio; sin embargo, el cantante salió en su defensa.

“He notado muchos comentarios de Josh en algunas de sus publicaciones, sólo quiero que sepan que procesar esto y pasar por esto es un momento muy emotivo, mucho de eso es muy, muy difícil, así que no todo se hace público. Sólo quiero que sepan que él se comunicó conmigo y ha sido muy sensible, se acercó para hablar conmigo y ayudarme a superar este, ha sido realmente genial. Así que sólo quería que ustedes lo supieran y que se lo tomaran con un poco de calma”.

También te puede interesar: Drake Bell habla del abuso que sufrió en su infancia