FOTOS | Arremeten contra JD Pantoja por salir a la calle teniendo COVID

Hace unos días, Juan de Dios Pantoja compartió en sus redes sociales la noticia de que tenía COVID- 19, ¡y muchos internautas arremetieron contra él y dijeron que fue irresponsable salir de su casa aún sintiéndose mal! Te contamos... Mira todas las fotos AQUÍ.

Juan de Dios Pantoja da positivo a COVID

Un par de días antes de que Juan de Dios diera a sus seguidores la noticia, había comentado que se sentía muy mal, muy enfermo, pero pensó que era solo una gripa, así que continuó saliendo, haciendo su vida normal... Y cuando no pudo más, se realizó la prueba, ¡y dio positivo a COVID!

“¿Se acuerdan que les comenté que me sentía muy mal, que me sentía muy enfermo? Pues resulta que tengo COVID-19”. Dijo JD Pantoja a través de sus historias de Instagram.

Pero lo que enfureció a los internautas, ¡fue que al dar la noticia, el influencer compartió que no estaba en aislamiento en su casa, se encontraba en un lago y sin usar cubrebocas! Además le reprocharon que cómo salía a convivir con más gente de trabajo, cargaba a sus hijos y dormía con Kim, aún sintiéndose muy mal, pues a estas alturas, de cualquier síntoma se debe sospechar de COVID.

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Desde hace algún tiempo JD Pantoja ha recibido mucho hate, pero también mucho amor y apoyo de sus fans y de las linduras de su esposa Kimberly Loaiza.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si Kim, sus hijos o gente cercana a ellos es positiva también, ¡esperemos que todo se encuentre bien! Mientras tanto y ya estando seguros del resultado, Pantoja dijo que se mantendrá aislado de su familia y consumirán vitaminas y todo lo necesario para subir su sistema inmunológico.

Loaiza compartió una foto de él acostado y con nebulizador, ¿será que se está complicando? Estaremos al pendiente de todos los detalles, ¡pronta recuperación Juan de Dios Pantoja!

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