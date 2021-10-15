FOTOS | ¿Cuñada de Yuya vende información sobre la influencer?

La influencer Yuya, está envuelta en una polémica sin quererlo. Y es que recientemente salió a la luz que luego de convertirse en madre, su cuñada Paola Poulain (esposa de su hermano Fichis), presuntamente trató de vender información privada de Yuya y su hijo. ¡Qué fuerte! Te contamos los detalles, checa las fotos AQUÍ.

Pao Poulain, cuñada de Yuya, acusada de vender información de la influencer y su bebé.

Se filtró una captura de pantalla de un mensaje directo de Instagram en el que Pao Poulain buscó vender fotos y detalles sobre el nacimiento del bebé de Yuya y Siddhartha, ¡así como más información privada de la influencer!

En el mensaje se puede leer: “Hola oye yo te puedo ayudar mandándote fotos de Mar para que las publiques, solo no digas nada, podemos ser equipo. ¿Qué dices? También puedo mandarte información sobre Yuya por ejemplo de las cirugías que tiene y dónde se hizo algunas”... Además, propuso mandarle la dirección de su mansión de Cuernavaca y de Guadalajara.

Te puede interesar: ¡Evaluna y Camilo serán papás! Esta fue la reacción de los Montaner.

Como era de esperarse, Pao no se quedó callada y a través de su cuenta oficial de Instagram desmintió todo, dijo que era información falsa y presentó algunas pruebas, ¡pero nadie le cree! Pues recordemos que esto ya habia pasado años atrás, ¡y por ello Yuya se alejó de ella y hasta de su hermano! ¿Será cierto nuevamente o simples chismes?

Por otro lado, Yuya a días de haberse convertido en madre de Mar, únicamente ha subido una foto de su bebé, en donde puede verse su manita. Semanas antes dio a conocer en uno de sus videos de YouTube, que no mostrará mucho de él, hasta que su hijo decida si quiere ser figura pública o no.

Te puede interesar: ¡Un nuevo mar nació! El bebé de Yuya y Siddhartha ya son papás.