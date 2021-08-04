Juan Pablo Medina pierde una de sus piernas tras sufrir una trombosis.

Juan Pablo Medina lamentablemente perdió una de sus piernas tras sufrir una trombosis. El reporte de salud del actor indica que el incidente también impactó en sus intestinos.

Nuestra querida Rosario Murrieta informó que "fuentes muy cercanas y fidedignas nos informó que afectó (la trombosis) los intestinos, parece ser que tuvieron que extraerlos para hacer todo el tratamiento. Después impactó las piernas, lograron salvarla una pierna, la otra no; todo indica que está recuperándose de todo esta situación tan traumática, tan dolorosa y tan difícil, pero está bien".

En tanto, nuestro querido Daniel Bisogno, así como Pedrito Sola y Mónica Castañeda destacaron que en más de 20 años de carrera ha sido parte de producciones de gran calidad, entre ellas, telenovelas, películas y series.

Agencia de representación asegura que el actor está estable

El día de ayer, la agencia de representación del actor dio a conocer un documento que informa que se está recuperando, se encuentra estable y rodeado por su familia y su novia, la actriz colombiana Paulina Dávila.

Agradecen las muestras de cariño y preocupación por el actor, así como el respeto a la privacidad la familia, que se ha convertido en un apoyo fundamental para el histrión.

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Vacuna contra el Covid-19, NO fue la causante en su problema de salud

Nuestro equipo de Ventaneando reprobó que una famosa revista de circulación nacional tuviera en portada una nota que es falsa, pues se dice que lo ocurrido al actor fue debido a la vacuna del COVID-19, lo cual a nuestros queridos conductores les parece un manejo muy irresponsable de la informacion.

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