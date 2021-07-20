Juan Ramírez negó las acusaciones de Mayeli Alonso en su contra.

Juan Ramírez rompe el silencio sobre la denuncia de Mayeli Alonso.

Juan Ramírez, pareja de Daisy Cabral, la empresaria que demandó a Mayeli Alonso por incumplimiento de contrato y, ahora es socia de Lupillo Rivera en la venta de un producto vitamínico, rompe el silencio para hablar de la denuncia que la expareja del cantante presentó en su contra el año pasado por abuso sexual.

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La exesposa de Lupillo afirma que Ramírez la violentó durante una estancia en Las Vegas y, es justo sobre esta denuncia que la semana pasada rindió una declaración jurada, luego de la cual advirtió que luchará por tener la custodia de sus dos hijos menores.

Juan Ramírez revela cómo conoció a Mayeli

La señora María la conocí durante el tiempo que ella estaba tomando el producto. Hace unos años aproximadamente todo era parte de la comunicación que tenía Daisy con ella… Yo nunca he tenido comunicación con ella… Ella no tiene ningún mensaje que yo le mandaba…

Aunque, Juan aceptó que su relación con Mayeli fue meramente profesional, reveló haber hecho varios viajes con ella, eso sí, sin estar solos.

Yo he viajado bastantes veces con la señora, más de una vez a México, de hecho, ella me ha invitado al rancho de su mamá, ahí en Chihuahua… Siempre estábamos en grupos, siempre había varias personas alrededor…

Las acusaciones en su contra

Esto respondió sobre si los hechos narrados por Mayeli Alonso por abuso sexual son reales.

Es un proceso, ella tiene su versión, yo tengo mi versión. Va a haber… donde todo va a salir a la luz. Yo tengo una relación con Daisy por varios años, somos jóvenes, hemos trabajado bien duro. Jamás le he faltado el respeto a alguien

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Lo que sí admite Juan, es haber aconsejado a Daisy de dar por terminada su relación laboral con Mayeli Alonso.

