Lupillo Rivera denunció a Poncho Ponce por actitudes con sus hijos.

Lupillo Rivera explota contra Mayeli Alonso por exponer a sus hijos.

Lupillo Rivera se presentó en la Feria de Verano de León, Guanajuato, el pasado sábado. Al final de su presentación, el cantante habló en exclusiva para Ventaneando, advirtiendo que va con todo contra Alfonso Ponce, incluso si es necesario llegará hasta los golpes, por haberse bajado los pantalones frente a sus hijos el Rey y Lupita, en una fiesta donde estaba su ex, Mayeli Alonso.

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Recuérdese que el video fue filtrado en las redes sociales por Daisy Cabral, la empresaria que tiene demandada a Mayeli, por incumplimiento de contrato y quien acaba de lanzar junto con Lupillo, una nueva línea de productos vitamínicos.

Me quedan dos opciones con el vato, la neta y lo digo públicamente, porque así debe de ser nunca he sido hipócrita y son dos opciones. El vato la regó, el vato comentó un error enfrente de mi hija, un error enfrente de mi hija o lo denuncio legalmente o le meto su pin… así como debe de ser, así de fácil no hay más opciones. Son actos que no deben de existir y la inocencia de los morros de cualquier niño del mundo debe de ser protegida…

El cantante aseguró que, si no lo denuncia, no podría considerarse buen padre y tiene que hacer lo correcto para sus hijos.

Sino los denunció tampoco me consideraría bien padre o buen ser humano como quien dice

Su respuesta para Mayeli Alonso

Lupillo Rivera mostró consideración al ser cuestionado si también actuaría en contra de su ex, Mayeli Alonso, quien la semana pasada advirtió que demandará la custodia total de sus hijos y destapó que el cantante no cubre la manutención de sus hijos.

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