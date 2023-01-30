Anel Noreña tiene los documentos que la deslindan de la muerte de su hermana.

A pesar de que se le ha querido responsabilizar por la muerte de su hermana Gabriela Noreña, Anel Noreña tiene los documentos que acreditan legalmente las razones del deceso y la forma en que procedió ante dicha situación ocurrida la mañana del pasado 16 de enero en la casa de retiro, Gonzalo Cosío Ducoing.

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A donde Anel, decidió ingresar a su hermana cuando la recibió, procedente de Estados Unidos en un estado físico deplorable, según nos contó le fue enviada por su hermano, Manuel Noreña.

Advirtiéndole que le tocaba cuidarla, pues desde hace varios años, Gabriela padecía de enfisema pulmonar y otras enfermedades.

Para empezar, Anel cuenta con el certificado de defunción que señala que Gabriela sufrió un infarto agudo al miocardio y describe la deficiencia respiratoria que padeció durante la última hora antes de su fallecimiento, así como hipertensión arterial sistémica durante los últimos 15 años.

Un segundo documento, es la constancia del panteón San Joaquín, firmada por el gerente y con sello oficial del mismo, así como la constancia de cremación expedida por la Dirección General del Registro Civil décimo sexto de la Ciudad de México.

Con dichos documentos, Anel Noreña y José Joel, su hijo se amparan legalmente ante el fallecimiento de Gabriela Noreña y del cual, Manuel Noreña pretende inculpar a Anel.

Por cierto, que José Joel, fue abordado sobre el particular concierto que ofreció el pasado fin de semana en un restaurante de Cuautitlán, donde prefirió guardar silencio, aunque hoy, está en Ventaneando para contarlo todo.

José Joel aclara toda la polémica por la muerte de su tía.

En medio de la polémica, José Joel reveló las condiciones en las que llegó su tía y el trato que le dieron en México.

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Ese 28 de diciembre, que estábamos nosotros regresando que, nos tuvimos que regresar abruptamente de la Navidad, porque hubo una discusión fuerte entre mi tío Manolo y mi mamá, porque mi tío Manolo, ya no podía tener a mi tía Gaby. Ese 28, me tocó recibirla y lo que no se vale de qué manera nos dimos cuenta de que la tenían allá y nos la mandaron para acá, llegó irreconocible, yo pasé por ella en lo que mi mami estaba dando la vuelta con el chofer y demás y, yo no la reconocí, venía muy subidita, muy cochina, mal…