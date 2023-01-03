Julio Preciado de vuelta en escenarios gracias a trasplante de riñón.
Luego de pasar un año bastante complicado en temas de salud, Julio Preciado se mostró agradecido de poder volver a los escenarios con La Banda El Recodo.
En un balance de lo que le dejó este 2022, Julio Preciado, comparte sentirse profundamente agradecido por haber cumplido uno de sus más grandes sueños, después de haberse puesto de pie de nueva cuenta, gracias al trasplante de riñón que le donó su hija, Juliana.
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El sueño, fue volver a los escenarios, nada menos que con la Banda El Recodo que, lo vio nacer artísticamente.
Te soy sincero, al principio yo le decía que era mi sueño recurrente, volver a pisar el escenario con Banda El Recodo, creo que cuando vivo el primer concierto de la Ciudad de Guadalajara, creo que se me juntaron muchas emociones
Pero, volver a estar con La Banda El Recodo es un doble sueño y, la gente que va a vernos, creo que lo nota, porque se nota que lo disfruto demasiado, estar con mis excompañeros
Julio Preciado adelantó el lanzamiento musical de su hija.
A propósito de su hija, Juliana, el cantante se muestra orgulloso por el próximo lanzamiento musical.
Estamos trabajando muy tranquilamente, estamos en pláticas con la compañía de Universal que, vamos a esperarnos a la segunda semana de enero o tercera semana de enero para lanzar el sencillo a radios y el video a plataformas
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Tenemos un tema de Luciano Luna, hecho a dueto con Juliana y con un servidor que, ese sería la punta de lanza, en caso de que se firme con la compañía