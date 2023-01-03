Julio Preciado de vuelta en escenarios gracias a trasplante de riñón.

En un balance de lo que le dejó este 2022, Julio Preciado, comparte sentirse profundamente agradecido por haber cumplido uno de sus más grandes sueños, después de haberse puesto de pie de nueva cuenta, gracias al trasplante de riñón que le donó su hija, Juliana.

Te puede interesar: Lucía Miranda revela que Luis Miguel estará de regreso en Argentina.

El sueño, fue volver a los escenarios, nada menos que con la Banda El Recodo que, lo vio nacer artísticamente.

Te soy sincero, al principio yo le decía que era mi sueño recurrente, volver a pisar el escenario con Banda El Recodo, creo que cuando vivo el primer concierto de la Ciudad de Guadalajara, creo que se me juntaron muchas emociones

Pero, volver a estar con La Banda El Recodo es un doble sueño y, la gente que va a vernos, creo que lo nota, porque se nota que lo disfruto demasiado, estar con mis excompañeros

Julio Preciado adelantó el lanzamiento musical de su hija.

A propósito de su hija, Juliana, el cantante se muestra orgulloso por el próximo lanzamiento musical.

Estamos trabajando muy tranquilamente, estamos en pláticas con la compañía de Universal que, vamos a esperarnos a la segunda semana de enero o tercera semana de enero para lanzar el sencillo a radios y el video a plataformas

También te puede interesar: Alex Basteri dijo que sus hermanos sí son unidos a pesar de todo.