Julio Preciado ayuda a un paciente que conoció en el hospital.

Julio Preciado y el Doctor Julio Ramos unieron fuerzas para recaudar.

En un acto de empatía y solidaridad, Julio Preciado donó una silla de ruedas a un paciente que conoció en el hospital de Guadalajara donde lo operaron.

El exvocalista de Banda El Recodo y su nefrólogo de cabecera, el Dr. Julio Ramos, quien le salvó la vida al transplantarle un riñón, unieron fuerzas para ayudar a las personas que no tienen la capacidad económica para solventar los gastos de una enfermedad grave.

"Haciendo entrega de una silla nueva, esperemos que le sirva mucho para poder asistir a su terapia, a sus hemodiálisis, la verdad es muy importante poder desplazarse", dijo el cantante de banda.

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Paciente agradece noble gesto de Julio Preciado

El hombre que recibió el obsequio dijo estar muy agradecido con la acción, además de que espera que en el futuro más personas salgan beneficiadas igual que él.

"Quiero agradecer mucho al señor Julio Preciado y al Centro del Riñón por la silla que me van a regalar, yo sé que el señor Julio es muy buena persona y el señor Julio también, los dos Julios", expresó el paciente.

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