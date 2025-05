Kalimba confesó que se volvió cantante por necesidad; él quería ser futbolista

Para nadie es un secreto el gusto que Kalimba, otrora integrante de OV7, siente por el futbol; de hecho, en reiteradas ocasiones aseguró que en el pasado le hubiese gustado probar suerte en el mundo del profesionalismo al interior del país. Sin embargo, lo que sí es una sorpresa fue la confesión que tuvo, misma en la que dijo que fue cantante por necesidad económica.

Hablar de Kalimba es hablar de uno de los cantantes con mejor voz que existen en México y que ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias musicales, aunque también vale decir que se ha vuelto viral por grandes polémicas que lo han obligado a parar directamente a los juzgados. Afortunadamente para su causa, esta información está completamente alejada de ello.

¿Kalimba se volvió cantante por necesidad económica?

Durante una entrevista, que fue retomada por el portal Mileno, Kalimba reconoció que la separación de sus padres generó en su familia una necesidad importante en cuanto al apartado económico. Por ende, aseguró que el ser cantante fue más una “necesidad”, pues el contrato otorgado por Sony Music lo ayudó a solventar los gastos de su madre y el resto de su familia.

“Yo no soñé con estar aquí, yo no me esperaba nada. Yo soy cantante por una necesidad financiera, esa es la realidad. Después de que mis papás se divorciaron yo quería jugar futbol, y cuando me ofrecieron cantar Sony Music me dio un buen cheque y dije: ‘Esto puede ayudar a mi mamá, esto puede ayudar a mi familia’”, explicó Kalimba, quien aseguró que no se arrepiente de esta decisión.

¿A qué equipo le va Kalimba?

Durante una charla que tuvo con el Escorpión Dorado hace un tiempo, Kalimba reveló que siente una gran afición por las Águilas del América, equipo que recientemente perdió la final de la Liga MX ante el Toluca. Además, el cantante confesó que estuvo cerca de debutar a nivel profesional gracias a las ofertas que recibió de los azulcremas, Necaxa y los Pumas de la UNAM.