Karely Ruiz presentó a su bebé y mostró su figura tras dar a luz

En días pasados les informamos que era cuestión de tiempo para que la famosa influencer Karely Ruiz se convirtiera en madre, pues se encontraba en la recta final de su embarazo.

Fue justamente el pasado 2 de febrero cuando la guapa influencer regiomontana le dio la bienvenida a su hija Madisson. Sin embargo, a una semana de haber dado a luz, Karely Ruiz presentó a su pequeña hija y mostró cómo luce su escultural cuerpo tras convertirse en madre.

¿Cómo luce Karely Ruiz tras dar a luz?

En un video publicado recientemente, Karely Ruiz aparece luciendo un impresionante y ajustado vestido negro. La publicación de inmediato se hizo viral, pues sus fans destacaron lo bien que se ve a una semana de haberse convertido en madre de la pequeña Madisson.

En el video aparece haciendo un baile sensual, pero lo realmente importante es que luce un físico enviadiable a escasos días de haberse convertido en madre, de ahí que haya causado sensación en redes sociales.

¿Qué dijo Karely Ruiz sobre su embarazo? En dicho video, la modelo también aprovechó para hablar sobre lo que vivió durante el parto, pero llamó la atención cuando reveló que fue un proceso sumamente doloroso, por lo que está pensando seriamente no tener más hijos.

“No creo volver a tener hijos, me dolió mucho”, dijo la influencer y modelo, quien además bromeó y dijo que “para los que decían que iba a salir caminando, no, bueno fuera”.



¿Karely Ruiz le hizo frente a las críticas?

Recordemos que, desde que anunció su embarazo, Karely Ruiz fue blanco de críticas en redes sociales. No obstante, tras dar a luz, la influencer dejó en claro que está enfocada en su hija y en disfrutar de esta nueva etapa sin prestar atención a los comentarios negativos o malintencionados.

“Ahorita ya sólo me importa mi bebé, ya no sentí dolor, ni nada, obviamente sí descanse en mi casa”, agregó la creadora de contenido. Por último, la regiomontana destacó que, a pesar de las críticas, también ha encontrado una comunidad de mujeres que la respaldan.