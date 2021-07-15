Así ha cambiado Kenia Os con el paso de los años. (FOTOS)

El mundo de las cirugías plásticas no distingue de edades. Así como hace poco vimos cómo los internautas resaltaban los enormes cambios que habían sufrido artistas como Ninel Conde, ahora fue el turno de una joven influencer de apenas 22 años que ya tiene nuevas facciones producto de su paso por el quirófano, se trata de Kenia Os.

La youtuber Kenia Os cumple este jueves 15 de julio 22 años y, a su corta edad, ya tiene una larga lista de escándalos y polémicas y uno de ellos está directamente relacionado con las cirugías estéticas que se ha hecho.

Kenia Guadalupe Flores Osuna es considerada una de las influencers más populares del país, tanto es así que en los premios MTV Miaw se llevó el premio al Icono Miaw.

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La joven tiene casi 10 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, más de tres millones en Twitter y 6.8 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

La cantante no solo ha cosechado éxitos por su música sino que también ha sorprendido a sus fanáticos por sus cambios físicos, si se compara una foto de sus inicios con una actual, se pueden ver cambios muy marcados en su rostro y en su cuerpo.

De hecho ha sido la misma Kenia la que ha hablado de sus cirugías y contó que se colocó implantes en sus senos para aumentar tres tallas.

Pero no conforme con ese cambio, también se arregló una nariz con una rinoplastia y se realizó una lipopapada.

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