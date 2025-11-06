Arrestan a reconocido rapero por la muerte de una influencer de Taiwán

El mundo de la música y las redes sociales se han visto sorprendidos al confirmarse el arresto de Wee Meng Chee, más conocido como Namewee. El popular rapero y cineasta chino tiene a la Justicia encima en el marco de la investigación por el asesinato de la influencer taiwanesa Hsieh Yu-hsin.

Namewee es un afamado artista que ha ganado gran popularidad en las redes sociales. Fue la última persona que habría tenido contacto con la influencer que fue hallada sin vida el pasado 22 de octubre, motivo por el cual deberá responder ante las autoridades.

¿Por qué arrestaron a Namewee?

El arresto de Namewee se produjo este miércoles cuando la Justicia emitió una orden de detención en su contra. El rapero se entregó voluntariamente a las autoridades en compañía de su abogado, Joshua Tay, quien se encargó de dar algunos detalles del procedimiento.

“Espero que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y con la máxima objetividad e imparcialidad”, afirmó el abogado de Namewee. En este marco, confirmó que el artista cooperará con la Justicia para dar respuestas a la familia de la influencer fallecida.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de la influencer?

La muerte de Hsieh Yu-hsin, de 31 años de edad, fue confirmada el pasado 22 de octubre luego de que la Policía hallara su cuerpo en el interior de una bañera, en un hotel de Kuala Lumpur. Tras descubrir nueva evidencia, según medios locales, la carátula de la investigación cambió a asesinato y es por eso que la lupa se posó sobre el rapero chino.

Mientras se aguardan los resultados de la autopsia y análisis toxicológicos, Namewee será interrogado por la Policía. En este punto, el rapero ya negó haber tenido injerencia en la muerte de la influencer, y ese mismo día había sido detenido brevemente por posesión de drogas, algo que también negó rotundamente.