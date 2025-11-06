Muere Maythe Guedes: ¿de qué murió la actriz de doblaje?

Las muertes siempre generan dolor y este se multiplica cuando se trata de una persona que pertenece al mundo del espectáculo. Un claro ejemplo de ello fue la confirmación este miércoles de la muerte de Maythe Guedes, reconocida actriz de doblaje que luchaba contra una dura enfermedad.

El 2025 se ha convertido en un año en el que la pérdida de prestigiosas figuras del ámbito del cine, la televisión y la música está golpeando fuertemente a la ciudadanía. Abundan los ejemplos de famosos que han muerte a causa de una enfermedad y otros que han padecido ataques fatales.

¿Cómo se confirmó la muerte de Maythe Guedes?

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de Maythe Guedes. Páginas relacionadas con el cine y las caricaturas compartieron fotografías de la actriz y confirmaron su fallecimiento, además de expresar mensajes de dolor y un descanso en paz.

“Lamentablemente, ha fallecido la actriz y directora de doblaje Maythe Guedes. Fue famosa por ser la voz latina de Rose Cuarzo en Steven Universe. En paz descanse”, reza un posteo de Cartoons On The Moon.

¿De qué murió Maythe Guedes?

Los posteos de días atrás en que se hacía alusión a Maythe Guedes remarcaban la realización de una campaña de recaudación con el fin de poder costear los gastos del tratamiento que la actriz venezolana estaba siguiendo.

Según se confirmó, Maythe Guedes padecía de cáncer cervicouterino y eso la mantenía alejada de su profesión. Finalmente, la dura enfermedad pudo más que ella y su muerte lamentablemente fue anunciada.

Ahora, las redes sociales se han hecho eco de esta triste noticia y sus colegas destacan el talento de la actriz de 55 años de edad que no solo se destacó en el mundo del doblaje. Maythe Guedes dejó su impronta como compositora y cantante profesional, aunque su voz ha quedado grabada a fuego en películas y series de anime.

