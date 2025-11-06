Muere una querida actriz de forma inesperada: su hijo tuvo que anunciar la desgarradora noticia con este mensaje

La querida actriz de doblaje Maythe Guedes murió este miércoles a los 55 años tras una lucha contra una enfermedad terminal, según anunció su propio hijo, Ricardo Sorondo, quien tuvo que confirmar la triste noticia con un desgarrador mensaje.

“Hoy, Maythe nos acompaña desde las alturas, cantando y tocando melodías infinitas, dándole voz a los ángeles y a los sueños. Aunque su cuerpo ya no esté con nosotros, su esencia, su talento y su amor por esta familia seguirán resonando en cada historia que contemos”, se lee en el comunicado enviado a Doblarte Films, la compañía para la que ella laboró por muchos años.

(INSTAGRAM) Así despidieron a Maythe Guedes, la actriz de doblaje que murió ayer.

¿De qué murió la actriz de doblaje Maythe Guedes?

La actriz Maythe Guedes murió a causa del cáncer cervicouterino del que padecía desde hace meses. De hecho, la también directora y locutora estaba recaudando fondos mediante rifas, sorteos y la página GoFundMe para sus gastos médicos.

¿Quién era Maythe Guedes, la actriz de doblaje que murió de manera inesperada?

Maythe Guedes fue conocida por darle voz a cientos de personajes en las animaciones de la televisión. Algunas de sus caracterizaciones más conocidas fueron como Margaret Pantalones Cuadrados, en ‘Bob Esponja’, ‘Winx’, Storm en ‘X-Men Evolution’, Ember en ‘Dany Phantom’ y Rose en ‘Steven Universe’.

La venezolana fue muy querida entre sus fans , quienes no dejaron pasar la oportunidad de dejarle un último mensaje de despedida en el post del anuncio de su muerte con tristes notas que decían cuánto la iban a extrañar.

Una usuaria escribió: “Vuela alto, Maythe. Dios te recibe en sus brazos amorosos. Es un ‘Hasta Luego’. Un día nos volveremos a encontrar allí donde pertenecemos. Luz a tu noble alma”. Otro más añadió: “Finalizó su sufrimiento. Que brille para ella la luz perpetua! Descansa en paz, amiga”.

Finalmente, la cuenta especializada en doblaje Voz de la Fama, agradeció su aporte a la locución y la llamó una actriz “legendaria”.

Sin duda, una gran pérdida de una profesional del doblaje y el mundo de la televisión. En paz descanse.