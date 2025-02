Kimberly Loaiza anuncia colaboración con Mario Bautista; las redes tunden al cantante

Mario Bautista sorprendió a sus seguidoras al anunciar por medio de Instagram que pronto se convertirá en papá por primera vez junto a su pareja Karina Praitova . Esta noticia, la cual se hizo viral rápidamente, llenó de mensajes positivos la cuenta del cantante; sin embargo, también reavivó un post previo en el que anunciaba una colaboración con la polémica Kimberly Loaiza .

¿Kimberly Loaiza sacará una canción con Mario Bautista?

Dos días antes de que Mario anunciara la noticia de que está esperando a su primer hijo, la cantante Kimberly Loaiza había hecho una publicación compartida con el también influencer en la cual anunciaban una colaboración. En dicho post, la esposa de Juan de Dios Pantoja escribió: “KL x MB”.

Kimberly es conocida por sus diversas polémicas, por lo que no fue raro que, al dar a conocer que sacará nuevo material musical, las redes sociales estallaran en contra de ella. Sin embargo, quien también salió afectado fue el intérprete de “Baby Girl”, opacando de paso la noticia del embarazo de su pareja.

Debido a lo anterior, las redes sociales no dudaron en expresar su sentir y comentarios como “No Mario, no”, “Mario, tu carrera ya iba apara arriba de nuevo y con ‘Doña Flop’ vas a perder mucho”, “Neta que guapo, pero la colab no”, “Mejor no saques nada, hermoso” y “No bebé, ahí no era, ese junte no lo necesitamos, pero bueno…”, se pueden leer en la publicación.

¿Por qué todo Internet odia a Kimberly Loaiza?

Es importante recordar que Kim Loaiza ha estado en en el ojo del huracán más de una vez . Desde rumores de infidelidad, hasta problemas con supuestos sabotajes a Kenia Os, su nombre se ha manchado debido a varias controversial.