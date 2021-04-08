Kristal Silva
Tribu Jaguares
- 29 años.
- CONDUCTORA.
- Originaria de Soto La Marina, Tamaulipas.
- Conductora, modelo y exreina de belleza; ganadora de los concursos Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016.
- Representó a México en Miss Tierra 2013 siendo parte del Top 8 y en Miss Universo 2016, donde formó parte del Top 9.
- Es egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas como Licenciada en Administración de Empresas.
- Actualmente radica en la Ciudad de México en donde se desarrolla como conductora de Venga la Alegría.
- Siempre está lista para verse bella y está dispuesta a pellizcarse las mejillas para lucir como reina en Survivor México.