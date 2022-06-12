Lleva la música en la sangre, su preparación como cantante y compositor inició a los 5 años en reconocidas escuelas de México, Europa y Estados Unidos como la Berklee College of Music.

Su álbum “Voy” logró altas ventas haciéndose acreedor de disco de oro y platino, mientras el tema “Te amo” se mantuvo en primer lugar de popularidad durante 16 semanas consecutivas en 2008, año en el que fue nominado en dos ocasiones al Latin Grammy.

Ha grabado más de 4 discos y su música ha llegado a niveles internacionales, siendo uno de los invitados del Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en 2016.

Su historia con La Academia inició en la edición 2019- 2020 como crítico y en esta temporada conmemorativa Alexander Acha debuta como el nuevo Director.