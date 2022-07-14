Reconocida psicoterapeuta y escritora de libros como “Hambre de Hombre”, “Sana tus heridas en pareja” y “Más allá del sobrepeso”, con más de 20 años de experiencia.

Se ha especializado en la práctica de sanación de las heridas de la infancia, dictando grupos de crecimiento, conferencias, talleres, terapias y conferencias masivas.

Es directora de la Academia Anamar Orihuela, espacio para aprender a sanar el alma. Su formación incluye diversas técnicas como trabajo con Trauma, Gestalt, Análisis Transaccional y Metagenealogía, entre otras.

Forma parte de diversos programas de televisión y radio como Martha Debayle.

Es un referente en temas de las heridas de la infancia, con más de medio millón de libros vendidos y un impacto masivo en redes sociales.

Por primera ocasión se une a La Academia como psicoterapeuta para acompañar en su proceso emocional a los alumnos de su decimotercera ganeración.